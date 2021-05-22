На сайте Китайского национального космического управления 22 мая 2021 года появилась информация, что марсоход Zhurong удачно спустился на поверхность планеты по специальным рампам. Теперь аппарат приступит к своей научной миссии: изучению морфологии и геологического строения Марса, характеристик его почвы.
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Zhurong готовится к спуску / Фото CNSA
Удачный спуск на поверхность / Фото CNSA
В твиттер-канале Cosmic Penguin появились фотографии, когда марсоход еще съезжал по рамкам.
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А журналист Andrew Jones опубликовал в своем твиттере видео, сделанное из нарезки кадров. На нем мы видим процесс спуска марсохода Zhurong на поверхность.