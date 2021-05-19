В первую очередь Zhurong переслал на Землю несколько килобайт данных о состоянии спусковой платформы и состоянии собственно марсохода. Поскольку скорость передачи информации с марсохода на Землю очень низкая, то и фотографии сразу после посадки мы не получили. Первые фотографии поверхности Красной планеты были опубликованы через четыре дня после посадки, 19 мая 2021 года.

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Фотография Марса, сделанная марсоходом / Фото CNSA

На первой черно-белой фотографии видно, что спускаемый аппарат уже развернул рампы, которыми Zhurong спустится на поверхность планеты. Фотография сделана широкоугольным объективом камеры уклонения от помех.

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Солнечные панели Zhurong / Фото CNSA

Вторая фотография уже цветная. Сделана навигационной камерой, которая "смотрит" на заднюю часть марсохода. Как видно, солнечные панели и антенна аппарата успешно раскрылись.

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