Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны "загадочную хижину"

Луна – это наиболее исследованное космическое тело, если не считать саму Землю. На поверхности спутника побывали люди и исследовательские аппараты. Но на обратной от Земли стороне Луны совершил посадку только китайский аппарат.

Небольшой китайский луноход Yutu-2 совершил посадку на обратной стороне Луны в начале января 2019 года, находясь на борту спусковой платформы Chang'e 4. Исследуя поверхность нашего природного спутника, аппарат заметил на горизонте загадочный объект кубической формы, получивший название 神秘屋 (shenmi xiaowu) – "загадочная хижина".

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Обнаруженный китайским аппаратом загадочный объект / Фото Space.com

Подробнее об объекте

Известно, что "хижина" расположена примерно в 80 метрах от Yutu-2. Вероятно, это обычный камень, но игра света и тени и недостаточное разрешение камеры лунохода придает объекту специфическую кубическую форму. Стоит лишь упомянуть "марсианское лицо", которое оказалось горой, чтобы понять, что, вероятнее всего, человечество не ждет встреча с пришельцами на Луне. Сеть сразу отреагировала на открытие мемами.



"Загадочная хижина" на Луне / Фото из фейсбука группы "Астрономия и космос"

Но ученых все равно заинтересовала эта "загадочная хижина", ведь она выделяется на лунном пейзаже. Может оказаться, что это камень, выброшенный наружу ударом небольшого астероида. Объект может многое рассказать о геологии Луны. Поэтому Yutu-2 взял курс на сближение, который займет всего лишь 2 – 3 лунных дня, то есть 2 – 3 земных месяца.