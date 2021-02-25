Беспилотный зонд "Тяньвэнь-1" совершил выход на опорную орбиту Марса и начал подготовку к научным исследованиям. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космических программ Китайского национального космического управления.

Согласно данным, аппарат завершил корректировку траектории полета в 6:29 по местному времени (0:29 по киевскому времени). В ближайшие три месяца зонд будет находиться на высоте от 280 км до 59 тысяч км над поверхностью Красной планеты.

Интересно Perseverance садится на Марс: все что нужно знать о миссии NASA на Красной планете

С момента запуска в середине прошлого года аппарат "Тяньвэнь-1" пролетел более 470 миллионов км. Это связано с тем, что полет по прямой линии между Землей и Марсом невозможен из-за гравитационных полей Солнца. Поэтому аппараты к Марсу запускаются более длинными траекториями: эллиптической, параболической и гиперболической. При выходе на марсианскую орбиту зонд был удален от нашей планеты более чем на 212 миллионов км.

Высадка "Тяньвэнь-1" на Марс

Согласно плану полета, в мае-июне аппарат должен совершить мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Ученые считают, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. После посадки аппарат приступит к исследованию марсианской почвы, климата и ионосферы планеты.

Напомним, беспилотный аппарат "Тяньвэнь-1" запустили 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5". После семи месяцев полета 10 февраля зонд успешно вышел на эллиптическую орбиту Марса. Общий вес аппарата равен 5 тоннам, из которых 1,3 тонны – это вес посадочного модуля и 3,7 тонны – вес орбитальной станции. В конструкции аппарата размещены 13 современных измерительных приборов.