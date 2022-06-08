Китайский экономист призвал правящую партию захватить TSMC и Тайвань: чем он это мотивирует

Чен Венлинг, главный экономист государственного Китайского центра международных экономических обменов, сделал заявление, вызвавшее бурное обсуждение в обществе. Он предлагает правительству захватить TSMC, крупнейшего производителя чипов.

К таким действиям, по мнению Венлинга, правительство Китая должно прибегнуть, если США и Запад начнут применять к Китаю санкции, похожие на применяемые к России. Как пишет источник, эти комментарии являются одним из наиболее заметных на сегодня свидетельств того, что тайваньская чиповая промышленность рассматривается в Пекине как ключевой стратегический актив в усиленном соперничестве между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Детали заявления

Ранее власти США предупредили Китай, что в случае попыток помочь России обойти санкции, аналогичные ограничения будут применены и к нему. Среди таких, конечно, разнообразные технологические запреты, запрет на импорт и экспорт товаров. Это, естественно, вызвало негативную реакцию в Китае.

Если США и Запад введут разрушительные санкции против Китая, как санкции против России, мы должны вернуть Тайвань,

– заявил Чен Венлинг в прошлом месяце в речи, организованной Институтом финансовых исследований Чоньян при Университете Жэньминь.

Он считает, что таким образом Китай сможет "восстановить производственную цепочку и цепочку поставок".

Они ускоряют переезд в США, чтобы построить шесть заводов. Мы не должны допустить, чтобы все цели передачи были достигнуты,

– добавил экономист.

Представитель TSMC отказался комментировать слова Чена. По сообщениям СМИ, TSMC построит шесть заводов по производству чипов в США, но пока компания анонсировала только один.

Стоит отметить, что TSMC является самым крупным в мире контрактным производителем полупроводников, на долю которого приходится более 50 процентов мирового рынка. Среди клиентов есть, например, Apple. Любые проблемы с заводами, даже однодневная остановка деятельности, повлияет на множество процессов и на множество других компаний, которые не смогут выпустить свои устройства.

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая в случае необходимости должна быть взята под контроль силой, тогда как правительство в Тайбэе провозглашает себя независимым государством, нуждающимся в международном признании. США выступают на стороне Тайваня и поддержат его в случае военного вторжения.