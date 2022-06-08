К таким действиям, по мнению Венлинга, правительство Китая должно прибегнуть, если США и Запад начнут применять к Китаю санкции, похожие на применяемые к России. Как пишет источник, эти комментарии являются одним из наиболее заметных на сегодня свидетельств того, что тайваньская чиповая промышленность рассматривается в Пекине как ключевой стратегический актив в усиленном соперничестве между двумя крупнейшими экономиками мира.
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Детали заявления
Ранее власти США предупредили Китай, что в случае попыток помочь России обойти санкции, аналогичные ограничения будут применены и к нему. Среди таких, конечно, разнообразные технологические запреты, запрет на импорт и экспорт товаров. Это, естественно, вызвало негативную реакцию в Китае.
Если США и Запад введут разрушительные санкции против Китая, как санкции против России, мы должны вернуть Тайвань,
– заявил Чен Венлинг в прошлом месяце в речи, организованной Институтом финансовых исследований Чоньян при Университете Жэньминь.
Он считает, что таким образом Китай сможет "восстановить производственную цепочку и цепочку поставок".
Они ускоряют переезд в США, чтобы построить шесть заводов. Мы не должны допустить, чтобы все цели передачи были достигнуты,
– добавил экономист.
Представитель TSMC отказался комментировать слова Чена. По сообщениям СМИ, TSMC построит шесть заводов по производству чипов в США, но пока компания анонсировала только один.
Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая в случае необходимости должна быть взята под контроль силой, тогда как правительство в Тайбэе провозглашает себя независимым государством, нуждающимся в международном признании. США выступают на стороне Тайваня и поддержат его в случае военного вторжения.