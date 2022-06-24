Автор смелого концепта, известный в сети под ником LOONGT, назвал свою работу Tesla Mobile Resort Hotel. Габаритная машина теоретически применима также и на Луне. Однако понятно, что до реализации этой мечты еще не одно десятилетие.
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Характеристики Tesla Mobile Hotel
Огромные размеры отеля на колесах можно оценить, сравнив его с фигурами человека и пикапа Tesla Cybertruck, которые видны на одном из изображений (главное фото).
Конструкция состоит из десяти массивных колес по пять с каждой стороны и центральной части, в которую дизайнер поместил:
- Зону для отдыха и развлечений, в том числе казино и ресторан. Именно они на рендерах размещаются в блоках со стеклянными стенами.
- В нижнем Г-образном блоке предлагается обустроить спортзал.
- Под ним хранится нечто вроде транспортных средств в форме пончика – 6 или 9 штук.
- Далее – комнаты для гостей отеля. Они изготовлены в виде горизонтальных цилиндров. Судя по всему, их восемь и они тоже должны быть из стекла.
- И наконец, еще один вид транспортных капсул, на этот раз летающих.
Конструкция Mobile Resort Hotel / Изображение LOONGT
Один из цифровых рисунков показывает расположенный на возвышенности отель, клиенты которого наблюдают за восходом Солнца на Марсе, находясь в стеклянных залах. Несколько аппаратов повисли над поверхностью планеты.
Автор концепта Mobile Resort Hotel акцентирует внимание на прозрачных стенах отеля, которые позволят клиентам наслаждаться видами Марса или Луны / Изображение LOONGT
Судя по всему, одна такая гостиница не сможет принять большое количество посетителей из-за малого количества капсул для проживания, поэтому цена, даже без учета дороговизны полета на Марс или Луну, будет немалой.
В любом случае сегодня это лишь фантазия, для осуществления которой человечеству нужно пройти огромное количество шагов. Туристические маршруты на другие планеты будут недостижимыми еще очень долго, если вообще когда-нибудь станут реальностью.