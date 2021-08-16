Китайские власти заставили Xiaomi отказаться от функции Mi Mix 4, анонсированную ранее

Во время презентации нового смартфона Mi Mix 4 компания Xiaomi большое внимание уделила одной из функций. Однако всего через три дня стало известно, что китайские власти попросили ее удалить.

Речь идет о возможности поиска устройства даже при условии отсутствия в нем физической SIM-карты. Работает технология на основе eSIM и, как оказалось, не имеет разрешения на ее внедрение.

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Что известно

Как стало известно источнику, функция поиска "не соответствует национальным нормам Китая".

Xiaomi уже сделала официальное заявление по этому поводу в соцсети Weibo, где рассказала, что технология не была одобрена для применения в продуктах для мобильных телефонов.

Разрешение на ее внедрение от регулятора Xiaomi не получала.

Компания извинилась перед пользователями за удаление режима защиты от потери после того как поспешила активно ее разрекламировать.

В последнее время китайское правительство становится все более строгим в отношении технологического сектора страны. Он растет бешеными темпами, поэтому власти пытаются оказывать влияние на него с помощью антимонопольных мер и различных дополнительных правил.

Напомним, Mi Mix 4 представили 10 августа. Новинка получила положительные отзывы и была раскуплена за считанные минуты. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 888 Plus. Он получил основную 108-меапиксельную камеру и фронтальную, скрытую под экраном.

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