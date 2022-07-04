Граждан, которые недавно были студентами, набирают в хакерскую группу APT40, известную своими нападениями на биомедицинские, робототехнические и морские исследовательские институты. Они должны были заниматься шпионажем и переводом украденных документов.

Интересно США готовы закрыть любую китайскую компанию, поставляющую России микросхемы.

Шпионы-переводчики

Издание нашло и связалось со 140 потенциальными кандидатами на вербовку, изучавшими английский язык в государственных университетах Хайнаня, Сычуани и Сианя. Они отозвались на объявление о приеме на работу в компанию Hainan Xiandun, расположенную на острове Хайнань.

Журналистам удалось узнать, что процесс найма был странным с самого начала. К примеру, тестовое задание предлагало перевести конфиденциальные документы, полученные из правительственных учреждений США , а также инструкции для исследователей в Университете Джона Хопкинса.

, а также инструкции для исследователей в Университете Джона Хопкинса. В результате журналисты выяснили, что компания Hainan Xiandun фигурирует как прикрытие для китайской хакерской группы APT40 . Западные спецслужбы обвинили APT40 в проникновении в правительственные учреждения, компании и университеты США, Канады, Европы и Ближнего Востока по приказу Министерства государственной безопасности Китая.

. Западные спецслужбы обвинили APT40 в проникновении в правительственные учреждения, компании и университеты США, Канады, Европы и Ближнего Востока по приказу Министерства государственной безопасности Китая. ФБР пыталось воспрепятствовать деятельности Hainan Xiandun. В июле 2021 года было предъявлено обвинение трем сотрудникам госбезопасности в провинции Хайнань за их вероятную роль в создании компании-прикрытия для поддерживаемого государством шпионажа. Еще один человек, как полагают, является хакером, помогавшим контролировать сотрудников Hainan Xiandun.

Отмечается, что объявления о вакансиях от компании были размещены на сайтах университетов для переводчиков без дальнейшего объяснения характера работы. По всей видимости, Hainan Xiandun поддерживает тесные отношения с хайнаньским университетом: фирма зарегистрирована на первом этаже университетской библиотеки, где располагался студенческий компьютерный класс. Поэтому ФБР обвинило университет в содействии вербовке хакеров.