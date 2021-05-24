Китайские ученые создали собственный беспроводной интерфейс "мозг–компьютер"

Пока Илон Маск работает над собственным интерфейсом "мозг–компьютер", в Китае работают над собственными подобными технологиями, не требующими хирургического вмешательства. Поскольку на поставки Китаю проводных технологий для BCI-интерфейсов наложены санкции США, ученым из КНР приходится обходиться без проводов.

Если интерфейсы серии Neuralink Илона Маска требуют вживления в мозг электродов, то новейшая китайская разработка обходится компактной сменной накладкой на голову, которая представляет неинвазивную альтернативу для приема и интерпретации сигналов мозга.

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Чем особенный нейрочип китайских ученых

Команда инженеров из Тяньцзиньского университета КНР разрабатывает обновленную версию своего чипа Braintalker, который позволяет набирать текстовые команды силой мысли. По мнению ученых, до поступления технологии в коммерческое использование еще должно пройти некоторое время, но она уже позволяет считывать мозговые сигналы "хорошего качества", и потенциально соответствует требованиям прикладных коммерческих разработок.

Та же группа в прошлом году создала высокоскоростной нейроинтерфейс, что позволяет отдавать компьютеру до 108 команд, что в 3 или 4 раза больше, чем обеспечивают конкурентные системы.

Почему мозговые интерфейсы важны

Технологии интерфейсов "мозг–компьютер" включены в список 14 самых важных разработок, входящих в контрольный ограничительный список Бюро промышленности и безопасности США. Технологическая блокада заставила китайских исследователей использовать альтернативные разработки для собственных проектов.

Как утверждают представители КНР, хотя в стране сохраняется отставание в сфере проводных нейроинтерфейсов, неинвазивные решения КНР обеспечивают не только считывание информации, но и обратную связь. Так, медицинские специалисты из Чжэцзянского университета используют разработки китайских ученых для эффективного контроля приступов эпилепсии.

Тяньцзиньский университет также сотрудничает с центром подготовки тейконавтов для совместного изучения возможности применения нейроинтерфейсов и умных роботов в аэрокосмической сфере. Ожидается, что здесь чип Braintalker способен существенно упростить работу тейконавтов, особенно в открытом космосе.