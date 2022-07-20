Ученые считают, что новый клей будет полезен в тяжелой промышленности и аэрокосмической отрасли, например для ракет, которые сталкиваются с температурными перепадами. Новое вещество относится к классу супрамолекулярных клеев.

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Как работает новый клей

Части смеси специально разрабатываются для самосложения в крепкие связи в процессе отверждения. Авторы сообщили, что один из компонентов является кольцевидной молекулой, известной как краун-эфир, а другой – это небольшой белок, производимый бактериями.

Когда описанные компоненты вступают в контакт и нагревается смесь, краун-эфир вращает белок и надежно скрепляет любые поверхности. В ходе серии тестов ученые склеили две стальные пластины вместе и обнаружили, что они могут выдержать усилие до 22 мегапаскалов. При этом клей работал не только при комнатной температуре, но и в любом диапазоне –196 до 200 °C. Он также показал высокие прочностные характеристики при работе с другими материалами и не распался даже под водой.

Команда объяснила успех сильными надмолекулярными взаимодействиями – крепкая связь вытесняет воду из белка. Это значит, что при понижении температуры кристаллы льда не могут образоваться и расколоть материал, как часто бывает с другими клеями. Дополнительный бонус новой технологии состоит в ее многократности. Блокирующие компоненты клея могут быть демонтированы и переработаны, после чего обновленная смесь может скрепить новые материалы с той же прочностью.

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Авторы добавили, что этот супрамолекулярный клей будет особенно полезен в сценариях, когда жесткие объекты сталкиваются с резкими температурными колебаниями. С ним проще будет обслуживать промышленные предприятия, использующие металлы, а также ремонтировать космические корабли и ракеты на земной или лунной орбите.