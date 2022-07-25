Китайские ученые создали лазер, который может писать слова в воздухе

В Объединенной лаборатории Хунтуо в городе Ухань изобрели своеобразную лазерную ручку. Она может формировать текст в воздухе и стала бы отличным дополнением к технологии голограммы, если бы такая существовала.

По информации китайского издания South China Morning Post , "ручка" использует ультракороткие лазерные импульсы для удаления электронов из частиц воздуха и превращения их в светоизлучающую плазму. Процесс проходит с достаточной точностью, чтобы формировать слова в воздухе.

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Что известно о чудо-устройстве

Ученые полностью не объяснили, как работает весь процесс, но говорят, что использовали 3D-сканирование для упорядочения пикселей и формирования китайских иероглифов.

С помощью совершенно нового устройства мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила,

– комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории Цао Сяндун в интервью газете Science and Technology Daily.

"Ручка" работает с невероятно короткими лазерными вспышками, эквивалентными лишь нескольким квадриллионным долям секунды.

В то же время, ее выходная мощность "почти непостижима". SCMP пишет, что мощность лазерной установки может достигать миллиона мегаватт, что недалеко от общего объема энергии, которую могут генерировать целые Соединенные Штаты.

Однако поскольку импульсы очень коротки, устройство не потребляет большого количества энергии, что делает его, по словам ученых, относительно безопасным в использовании.



Лазерная "ручка", которая может писать в воздухе / Фото лаборатории Хунтуо



Лазерная "ручка", которая может писать в воздухе / Фото лаборатории Хунтуо

Рисунок, который в итоге формирует машина, виден со всех сторон, а значит, с помощью лазера можно создавать 3D-изображения, к которым можно прикоснуться.

Команда надеется, что "ручка" когда-нибудь сможет использоваться в квантовых вычислениях, визуализации мозга и других передовых технологиях.