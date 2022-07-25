Китайские ученые создали лазер, который может писать слова в воздухе
Источник:Futurism
В Объединенной лаборатории Хунтуо в городе Ухань изобрели своеобразную лазерную ручку. Она может формировать текст в воздухе и стала бы отличным дополнением к технологии голограммы, если бы такая существовала.
По информации китайского издания South China Morning Post , "ручка" использует ультракороткие лазерные импульсы для удаления электронов из частиц воздуха и превращения их в светоизлучающую плазму. Процесс проходит с достаточной точностью, чтобы формировать слова в воздухе.
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Что известно о чудо-устройстве
Ученые полностью не объяснили, как работает весь процесс, но говорят, что использовали 3D-сканирование для упорядочения пикселей и формирования китайских иероглифов.
С помощью совершенно нового устройства мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила,
– комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории Цао Сяндун в интервью газете Science and Technology Daily.
- "Ручка" работает с невероятно короткими лазерными вспышками, эквивалентными лишь нескольким квадриллионным долям секунды.
- В то же время, ее выходная мощность "почти непостижима". SCMP пишет, что мощность лазерной установки может достигать миллиона мегаватт, что недалеко от общего объема энергии, которую могут генерировать целые Соединенные Штаты.
- Однако поскольку импульсы очень коротки, устройство не потребляет большого количества энергии, что делает его, по словам ученых, относительно безопасным в использовании.
Лазерная "ручка", которая может писать в воздухе / Фото лаборатории Хунтуо
Лазерная "ручка", которая может писать в воздухе / Фото лаборатории Хунтуо
Рисунок, который в итоге формирует машина, виден со всех сторон, а значит, с помощью лазера можно создавать 3D-изображения, к которым можно прикоснуться.
Команда надеется, что "ручка" когда-нибудь сможет использоваться в квантовых вычислениях, визуализации мозга и других передовых технологиях.