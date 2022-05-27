Китайские ученые разрабатывают план уничтожения спутников Starlink, – СМИ

В Китае разрабатывают сценарии "мягкого" и "жесткого" уничтожения спутников компании SpaceX. Их применят, если власти страны будут видеть угрозу со стороны Starlink.

Над задачей работают исследователи, связанные с оборонной промышленностью страны. Они изучают способы выведения из строя или даже полного уничтожения спутников, если они когда-нибудь станут угрозой национальной безопасности Китая.

Посмотрите, как SpaceX запускает 53 новых спутника Starlink в космос: трансляция

Уничтожить неуничтожимое

Считается, что сеть Starlink неуничтожима. По состоянию на конец апреля 2022 года на орбите Земли находилось 2439 спутников, а в общей сложности планируется запустить не менее 12 000 единиц. Они будут находиться вокруг всей планеты и даже если одна страна каким-то невероятным образом сможет уничтожить все аппараты над своей территорией, то останутся еще тысячи. Быстро обезвредить их все точно не удастся, если удастся вообще, учитывая их способность маневрировать. Поэтому перед китайскими учеными поставили задачу найти совершенно новые подходы, разработать новое оружие, которого до сих пор не было.

Что интересно, написало об этом первым китайское издание South China Morning Post. Оно в свою очередь ссылается на китайский рецензируемый журнал Modern Defense Technology, в котором исследователи изложили свои рекомендации.

Из этого можно сделать два вывода:

Во-первых, власти страны все чаще рассматривают орбитальную инфраструктуру SpaceX как угрозу национальной безопасности.

Во-вторых, они не скрывают работу над новым оружием.

По мнению китайских исследователей, ионные двигатели Starlink "могут обеспечить достаточную мощность, чтобы перейти в наступление и сбить китайские цели с орбиты". Вот почему, говорят они, Китаю нужно создать технологии, способные перехватывать сигналы каждого из этих спутников.

Илон Маск не переживает

Ранее мы писали, что Илон Маск не исключает возможности нападения на спутники Starlink. Комментируя вопрос издания Insider о возможных агрессивных действиях со стороны России, он сказал: "Надеюсь, нам не придется это испытать, но думаю, мы можем запускать спутники быстрее, чем они могут запускать противоспутниковые ракеты".

Однако вряд ли на этот раз речь пойдет о ракетах. Как пишет источник, Китай работает над несколькими разными противоспутниковыми технологиями, включая лазеры и помехи связи. Более точных данных пока нет.