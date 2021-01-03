Китайские ученые с помощью телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope), известного также как телескоп Го Шоуцзин, названного в честь китайского астронома XIII века, и Европейского орбитального телескопа GAIA, открыли 591 высокоскоростную звезду.

Об этом сообщило китайское государственное информационное агентство "Синьхуа". Информация об открытии была опубликована в онлайн-версии научного журнала The Astrophysical Journal Supplement Series.

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Что известно

Высокоскоростные звезды получили свое название из-за огромной пространственной скорости. Они могут даже преодолеть гравитационные ограничения и покинуть свою галактику. Среди открытых звезд 43 могут в будущем вылететь в межгалактическое пространство.

Как отметили Ли Иньби из Государственной астрономической обсерватории Китайской академии наук и один из авторов исследования, с момента открытия первой подобной звезды в 2005 году учеными были обнаружены более 550 таких космических объектов. Благодаря новому открытию китайских ученых число известных человечеству космических объектов этого класса превысило 1 000.

После анализа химических и кинематических свойств 591 высокоскоростной звезды ученые пришли к выводу, что они представляют собой звезды внутреннего гало.

Их низкая металличность указывает на то, что основная часть звездного гало образовалась в результате слияния и распада карликовых галактик,

– сообщил участник исследовательской группы NAOC профессор Чжао Ганг.

Высокоскоростные звезды могут помочь глубже понять ряд важных вопросов, связанных с галактической наукой, таких как среда вокруг черных дыр и структура Млечного Пути.