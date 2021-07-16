Китайские ученые изобрели гибкий лед, который можно завязать в узел

Китайские ученые создали гибкий лед, который можно гнуть и завязывать узлами. Больше всего новый материал напоминает обычный провод. Он так же легко гнется и скручивается без необратимой деформации.

Китайские ученые создали новую форму вещества. Назвали ее "эластичным микроволоконным льдом".

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Что известно об открытии

Внутри такого материала все те же молекулы воды без примесей – это новая необычная форма водяного льда.

Для получения гибкого льда ученые запустили водяной пар в камеру охлаждения, куда был помещен токопроводящий вольфрамовый стержень.

При подаче на него напряжения в 2 тысячи вольт запустился процесс электризации и водяной пар начал концентрироваться в виде отдельных волокон.

Далее с помощью жидкого азота его резко охладили до -150 градусов по Цельсию, чтобы стабилизировать состояние.

Вышли тоненькие и достаточно прочные гибкие ледяные "нити".

Как и оптоволокно, гибкий лед пропускает свет и может служить каналом для его передачи. Но не в качестве альтернативы в линиях связи, а как центральный элемент детектора загрязнения среды. Частицы сажи и пыли легко прилипают ко льду, поэтому при прохождении света в такой загрязненной среде появится отклонение, что и станет сигналом.

Демонстрация нового материала: видео