Китайские техногиганты ограничили поставку техники в Россию, но не могут прекратить полностью

Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в Xiaomi, Oppo и Huawei сообщает, что компании сократили поставки смартфонов в Россию вдвое. Однако они не могут прекратить их полностью.

Компании не могут открыто объявить о приостановке продаж по политическим причинам, считает один из бывших менеджеров Huawei. Дело в том, что китайские власти негласно поддерживают Россию и это может привлечь излишнее внимание.

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Что известно

Сокращение поставок Xiaomi, Oppo и Huawei началось после повторного вторжения России на территорию Украины.

Однако, связывают это не с желанием компаний присоединиться к санкциям против агрессора, а с обвалом рубля и следствием западных санкций для экономики.

Курс рубля по отношению к доллару упал на 35 процентов. Это заставляет поднимать цены, а учитывая падение платежеспособности граждан "запоребрика", производителям это сделать тяжело – никто не купит.

Теперь рискованно работать в России,

– цитирует Financial Times одного из бывших руководителей Huawei.

Вместе с тем открыто объявлять об остановках продаж в России, как это сделали Apple и Samsung, политически опасно, уверены в Xiaomi, намекая на поддержку Москвы Пекином. Из-за того, что Huawei публично не осудила политику России, два британских директора ее подразделения вышли из совета директоров, пишет издание.

Китайские производители до 24 февраля, когда Россия начала военное вторжение, составляли около 60% российского рынка смартфонов. Компании рассчитывают на рынок оккупанта, планируя свое дальнейшее развитие за границей. Двусторонняя торговля превысила 146 миллиардов долларов за последние 12 месяцев. Однако резкое падение курса рубля усложнило это сотрудничество. "Вы должны каждый день устанавливать новую стоимость во избежание убытков", – заявил Айван Лам, Гонконгский аналитик консалтинговой компании Counterpoint Analysis, и добавляет, что многие российские дистрибьюторы смартфонов перестали размещать новые заказы у китайских производителей.