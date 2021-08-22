Китайские космонавты вышли в открытый космос

Китай последние годы ведет активную космическую деятельность. Несколько миссий к Луне, возвращение лунного реголита на Землю, аппарат на орбите вокруг Марса и марсоход. Жемчужиной китайской космической экспансии является пилотируемая китайская космическая станция "Тянгун". Космонавты на ее борту активно совершенствуют ее и выходят в открытый космос.

Китайская космическая станция (ККС) находится на орбите с 29 апреля 2021 года. 17 июня 2021 года на станцию прибыл первый экипаж из трех тайконавтов. Их задача состоит в том, чтобы подготовить "Тянгун" к полноценной эксплуатации. Уже 4 июля два космонавта совершили выход за пределы станции, чтобы провести ряд работ в открытом космосе. 20 августа 2021 года космонавты во второй раз вышли в космос, чтобы модернизировать роботизированную руку.

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Китайский космонавт работает в открытом космосе в тени Земли / Фото China News Service

Работа в открытом космосе

Выход в открытый космос транслировался по телевидению. Работу за пределами станции проводили космонавты Лю Боминг и командир экипажа ни Хайшен.

Космонавт Тан Хунгбо остался на борту ККС и осуществлял координацию работ, поддержку и связь с Землей. Во время первого выхода 17 июня на борту оставался Ни Хайшен.

Как и во время первого выхода в открытый космос, мужчины работали с рукой-манипулятором. На этот раз на манипулятор установили специальное устройство, к которому космонавт может закрепиться ногами. Также был установлен верстак для работы в космосе.

Также тайконавты настроили панорамную камеру, которая расположена на станции, и "работали с тепловизором".

Ожидается, что Китайская космическая станция "Тянгун" будет находиться на орбите 10 – 15 лет. Для Поднебесной это вынужденный шаг, ведь путь на МКС для Китая закрыт из-за политической напряженности с США и другими странами.