Китай успешно испытал свой аналог Hyperloop

Китайское госиздание утверждает, что испытания технологии, являющейся аналогом Hyperloop, успешно прошли в провинции Шаньси на севере страны. Исследователи тестировали магнитно-левитационный поезд в вакуумной трубе.

Как сообщает источник, длина колеи составила примерно 1,25 мили (чуть больше двух километров). При этом поезд развивал скорость до 80 миль в час (128 километрова в час).

Интересно Илон Маск рассказал, будет ли его компания Tesla производить оружие, в частности дроны-камикадзе.

Что известно об испытаниях

Китай утверждает, что стал первой страной в мире, успешно осуществившей демонстрацию подобного рода поезда движущегося в низковакуумной трубе на магнитной подушке.

Команда только начинает работу. Цель состоит в том, чтобы впоследствии построить полномасштабную 37-мильную испытательную трассу и позволить поездам развивать скорость до 621 мили в час.

Испытание может заложить основу для нового типа системы скоростных поездов, соединяющих разные концы большой страны, доставляя пассажиров из одного конца в другой с потрясающей скоростью.

Хотя магнитные поезда являются не новой для человечества технологией, все же они пока не приобрели очень широкое применение. Недавно Япония побила собственный рекорд скорости, заставив свой поезд на магнитной подушке двигаться со скоростью 374 мили в час. Однако японские вагоны двигаются не в вакууме.

Самой известной концепцией поезда на основе вакуумной трубы является Hyperloop Илона Маска, которую он впервые предложил в 2012 году. Несмотря на оптимизм и первые испытания, мы еще не видели, как строится полномасштабная система Hyperloop, не говоря уже о том, чтобы она была введена в эксплуатацию. После того как от проекта отказался предыдущий разработчик, Маск заявил, что сам за него возьмется позже. Его The Boring Company собирается наконец-то построить подземный Hyperloop "в ближайшие годы".