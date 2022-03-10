Китайские и белорусские хакеры атакуют Украину и Польшу, утверждает Google

10 марта 2022 , 13:04
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Источник:

dev.ua

Специалисты Google Threat Analysis Group сообщают о ряде фишинговых атак, которые за прошедшую неделю осуществили против Украины и Польши. Подробнее – дальше.

Ответственность за атаки возлагают на группировку UNC1151. Хакеры попытались получить учетные данные польских и украинских военных и представителей власти.

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Что известно

По информации Washington Post, фишинговые атаки осуществлялись на почтовые адреса пользователей шести провайдеров:

  • i.ua,
  • meta.ua,
  • rambler.ru,
  • ukr.net,
  • wp.pl,
  • yandex.ru.

Что такое фишинг

Это вид мошенничества, направленный на выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей персональных данных. Мошенники пытаются заставить пользователей самостоятельно раскрыть конфиденциальные данные — например, отправляя электронные письма с предложениями подтвердить регистрацию аккаунта, содержащих ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн известных ресурсов, ввести информацию о себе для получения выигрыша и прочее.

Также в течение недель несколько крупных кампаний атаки велись против пользователей ukr.net хакерами Fancy Bear. Их связывают с российским ГРУ. Электронные письма поступали из скомпрометированных аккаунтов и содержали ссылки, которые вели к поддельным страницам входа на разные ресурсы.

Группа анализа угроз Google заявила, что не знает, удалась ли какая-либо попытка, поскольку они не были направлены на аккаунты электронной почты Google.

24 канал напоминает : если вы получили подозрительное письмо, содержащее ссылку, ни в коем случае не открывайте их и не загружайте файлы, добавленные в письмо. Враг также может отправлять такие сообщения от имени государственных органов Украины – это фейк. Кроме того, рекомендуем ознакомиться с рекомендациями по кибербезопасности в условиях военного времени от Госспецсвязи и от  Минцифры
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Автор: Олександр Гайдамашко