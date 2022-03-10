Ответственность за атаки возлагают на группировку UNC1151. Хакеры попытались получить учетные данные польских и украинских военных и представителей власти.
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Что известно
По информации Washington Post, фишинговые атаки осуществлялись на почтовые адреса пользователей шести провайдеров:
- i.ua,
- meta.ua,
- rambler.ru,
- ukr.net,
- wp.pl,
- yandex.ru.
Что такое фишингЭто вид мошенничества, направленный на выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей персональных данных. Мошенники пытаются заставить пользователей самостоятельно раскрыть конфиденциальные данные — например, отправляя электронные письма с предложениями подтвердить регистрацию аккаунта, содержащих ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн известных ресурсов, ввести информацию о себе для получения выигрыша и прочее.
Также в течение недель несколько крупных кампаний атаки велись против пользователей ukr.net хакерами Fancy Bear. Их связывают с российским ГРУ. Электронные письма поступали из скомпрометированных аккаунтов и содержали ссылки, которые вели к поддельным страницам входа на разные ресурсы.
Группа анализа угроз Google заявила, что не знает, удалась ли какая-либо попытка, поскольку они не были направлены на аккаунты электронной почты Google.