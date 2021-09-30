Китайские археологи нашли человеческие останки возрастом в 32 тысячи лет
Источник:Синьхуа
В китайской провинции Хэнань группа археологов исследовала окаменелые фрагменты человеческих черепов. Возраст одной из находок около 32 тысяч лет.
Раскопками занимался археолог Чжао Цинпо из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань совместно с китайскими учеными. В той же области исследований обнаружили большое количество остатков древней фауны и орудий труда.
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Что известно о находке
- Пещера, в которой нашли останки, имеет размеры 9×3×3,9 метра.
- Исследователям удалось обнаружить окаменевшие фрагменты человеческих черепов.
- Возраст этих находок определяли с помощью датировки по изотопам урана.
- Так, одной из находок около 12 тысяч лет, а другой — около 32 тысяч лет.
- Это делает ее самой древней находкой останков Homo sapiens в провинции.
Пещеры, в которых проводили раскопки / Фото Синьхуа
Среди обнаруженных артефактов есть также человеческие зубы, тысячи фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Возраст этих материалов оценивается в 30 – 40 тысяч лет. Каменные артефакты с этой стоянки представлены отщепами и скреблами.
Новые находки имеют большое значение для изучения происхождения и развития современного человека в Китае,
– сказал Лю Хайванг, президент Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань.
Каменные орудия и останки животных / Фото Синьхуа
Стоит отметить, что открытия китайских ученых нередко подвергаются критике. Ведь их неоднократно ловили на лжи и состаривании находок. Например, как-то палеонтологи из Китая выдавали зуб оленя за человеческие останки.На сегодняшний день самыми древними находками Homo sapiens на территории Китая являются кости из пещеры Тяньянь, расположенной рядом с Пекином, а также 47 человеческих зубов возрастом не менее 80 тысяч лет.