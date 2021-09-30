Раскопками занимался археолог Чжао Цинпо из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань совместно с китайскими учеными. В той же области исследований обнаружили большое количество остатков древней фауны и орудий труда.

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Что известно о находке

Пещера, в которой нашли останки, имеет размеры 9×3×3,9 метра.

Исследователям удалось обнаружить окаменевшие фрагменты человеческих черепов.

Возраст этих находок определяли с помощью датировки по изотопам урана.

Так, одной из находок около 12 тысяч лет, а другой — около 32 тысяч лет.

Это делает ее самой древней находкой останков Homo sapiens в провинции.

Пещеры, в которых проводили раскопки / Фото Синьхуа

Среди обнаруженных артефактов есть также человеческие зубы, тысячи фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Возраст этих материалов оценивается в 30 – 40 тысяч лет. Каменные артефакты с этой стоянки представлены отщепами и скреблами.

Новые находки имеют большое значение для изучения происхождения и развития современного человека в Китае,

– сказал Лю Хайванг, президент Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань.

Каменные орудия и останки животных / Фото Синьхуа

Стоит отметить, что открытия китайских ученых нередко подвергаются критике. Ведь их неоднократно ловили на лжи и состаривании находок. Например, как-то палеонтологи из Китая выдавали зуб оленя за человеческие останки.

На сегодняшний день самыми древними находками Homo sapiens на территории Китая являются кости из пещеры Тяньянь, расположенной рядом с Пекином, а также 47 человеческих зубов возрастом не менее 80 тысяч лет.