Компания EHang присоединяется к европейскому проекту AMU-LED по популяризации беспилотного городского воздушного транспорта. В рамках проекта 17 компаний этой отрасли проведут множество демонстрационных полетов во многих европейских городах.

Проект ЕС AMU-LED расшифровывается как "Городская авиамобильность – большая экспериментальная демонстрация". Полеты в рамках проекта начнутся уже в январе и продлятся до конца 2022 года. Всего по проекту AMU-LED предусмотрено налетать 100 часов в течение двух лет. Из крупных участников заявлены компании Airbus и Boeing, на фоне которых EHang выглядит малозаметным стартапом, хотя аппараты этого "китайца" уже провели более 10 тысяч полетов без аварий.

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Как будут проходить полеты в рамках проекта AMU-LED

В ходе демонстраций компании со всего мира покажут варианты использования автономных воздушных транспортных средств для пассажирских и грузовых перевозок, доставки товаров и медицинского оборудования, для проверки инфраструктуры, осуществления полицейского надзора и поддержки служб экстренной помощи. Компания EHang в рамках этой инициативы проведет в 2022 году полеты двухместного аэротакси EH216 в трех странах: Испании, Великобритании и Нидерландах.

С помощью программы AMU-LED компания EHang намерена расширить взаимодействие с европейскими регулирующими органами, включая EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) и EUROCONTROL. Эти совместные усилия должны проложить путь к формулированию соответствующих политик и стандартов городской аэромобильности и способствовать внедрению в Европе нового вида транспорта.



EHang продемонстрирует возможности своего воздушного транспорта

К настоящему моменту EHang достигла нескольких этапов в покорении Европы. В 2020 году компания достигла значительных успехов в сфере регулирования, получив разрешение на полеты для EH216 от органов гражданской авиации Норвегии и Австрии. Теперь она расширила свою инициативу UAM Pilot City Initiative до трех городов в Австрии и Испании и установила стратегические партнерские отношения с FACC, ведущей австрийской аэрокосмической компанией, и Vodafone, одним из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационных и технологических услуг.