На фото видно корпус зонда, покрытый золотой теплоизоляцией, серебристую антенну, солнечные батареи, а также северную полярную область Марса. После того, как камера сделала снимки, она передала их на зонд, после чего завершила свою работу.

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Зонд "Тяньвэнь-1" на фоне Марса / Фото CNSA

Стоит отметить, что особенностью зонда "Тяньвэнь-1" является ряд инструментов, которые способны отделяться и работать автономно. Одним из таких инструментов является и камера, которая сделала селфи.

Всего подобных вторичных полезных нагрузок было три – две для орбитального аппарата и одно для ровера.

Миссия "Тяньвэнь-1"

"Тяньвэнь-1" стартовала летом 2020 года, став первым проектом Китая по исследованию Марса автоматическими аппаратами. Миссия включает орбитальный аппарат и посадочную платформу с марсоходом "Чжужун", который высадился в равнине Утопия в мае 2021 года и проехал в общей сложности уже более 1400 метров по поверхности Красной планеты.