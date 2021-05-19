Новой целью станции стала точка Лагранжа L1 в системе Солнце-Земля. Находясь там, автоматическая межпланетная станция Chang'e-5 проводит тестирование своих систем для дальнейшего возможного путешествия по космическому пространству. Фотографии, которые прислал аппарат – довольно жуткие.

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Что такое точка Лагранжа L1? Точка Лагранжа – это точка в системе из двух массивных тел, находясь в которой тело с малой массой (спутник) будет неподвижно относительно этих двух тел. Таких точек пять. L1 в системе Солнце-Земля расположена в 1,5 миллиона километров от Земли по направлению к Солнцу.



Земля и Луна / Фото CNSA/CLEP

Поскольку фотоаппаратура на борту станции не рассчитана на качественную съемку, то и расширение фотографий оставляет желать лучшего.



Солнце в объективе Chang'e-5 / Фото CNSA/CLEP

Куда дальше направится автоматическая межпланетная станция – неизвестно. Возможно так и останется "висеть" в точке Лагранжа.



Солнечная панель Chang'e-5 / Фото CNSA/CLEP