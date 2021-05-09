Обломки, не сгоревшие в плотных прослойках атмосферы, упали в Индийском океане неподалеку от Мальдивских островов. Об этом сообщило китайское издание China.org со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

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Место падения китайской ракеты / Скриншот из сервиса Google Maps

Подавляющее большинство устройства сгорело при входе в атмосферу, а остальные обломки упали в морской район с центром на 2,65 градуса северной широты и 72,47 градуса восточной долготы,

– написали в China.org

Обломки такой же ракеты-носителя Long March-5B 12 мая 2020 года упали в населенных районах Кот-д'ивуара – в районе города Бокандо.

Что известно о падении китайской ракеты