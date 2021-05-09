Обломки, не сгоревшие в плотных прослойках атмосферы, упали в Индийском океане неподалеку от Мальдивских островов. Об этом сообщило китайское издание China.org со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
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Место падения китайской ракеты / Скриншот из сервиса Google Maps
Подавляющее большинство устройства сгорело при входе в атмосферу, а остальные обломки упали в морской район с центром на 2,65 градуса северной широты и 72,47 градуса восточной долготы,
– написали в China.org
Обломки такой же ракеты-носителя Long March-5B 12 мая 2020 года упали в населенных районах Кот-д'ивуара – в районе города Бокандо.
Что известно о падении китайской ракеты
- Ракета-носитель Long March-5B Y2 29 апреля 2021 года вывела на орбиту первый модуль китайской национальной орбитальной станции Tianhe.
- Ракета Long March-5B Y2 вышла на начальную орбиту 267 на 156 километров. Орбита непредсказуемо снижалась из-за постоянного торможения об атмосферу.
- При запуске станции Tianhe была использована редкая схема запуска "полторы ступени" – роль первой ступени ракеты выполнили боковые ускорители, которые потом отделились. А центральную наибольшая ступень вывела станцию на орбиту. Как правило, первые центральные ступени ракет-носителей не набирают первой космической скорости и сгорают в атмосфере, не выйдя на орбиту. Вывод на орбиту обеспечивает вторая или третья ступень ракеты, что позволяет в будущем контролировать их падение.