Китайская ракета упала на Землю над Индийским океаном: впечатляющее видео

Падение китайской ракеты Long March 5B на планету было ожидаемым событием, о котором предупреждали учёные после ее запуска. После того, как ракета вывела на орбиту лабораторный модуль "Вэньтянь" для китайской орбитальной станции, она вошла в плотные слои атмосферы над Индийским океаном, где сгорела.

Китайское космическое агентство в социальной сети WeChat сообщило, что событие произошло в воскресенье в 00:55 по пекинскому времени (19:55 в субботу по Киеву). Агентство уточнило, что оставшиеся после сгорания в атмосфере отдельные обломки степени упали в районе Филиппин в акватории моря Сулу с координатами 119 градусов восточной долготы и 9,1 градуса северной широты.

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Видео показывает процесс сгорания обломков китайской ракеты в атмосфере нашей планеты.

В NASA подчеркнули, что Китай не предоставлял никаких данных о возможной траектории падения обломков. Американское ведомство в очередной раз призвало страну ответственно относиться к безопасности людей на Земле (Китай постоянно пренебрегает безопасностью людей при запуске собственных ракет).

Опасения не оправдались

По оценкам экспертов центра Orbital and Reentry Debris Studies (CORDS) компании Aerospace Corporation, специализирующейся на слежке за космическим мусором, вес обломков степени CZ-5B мог составлять от 5 до 9 т (от 20% до 40% веса степени).

Опасения экспертов, специалистов и СМИ о том, что при падении на Землю обломки CZ-5B могут нанести вред людям и объектам, к счастью, не оправдались. В то же время это никак не отрицает безответственного поведения Китая, откровенно чихавшего на безопасность других стран.

Так, прошлый запуск также закончился неконтролируемым падением ракеты в Индийский океан, недалеко от Мальдив. Тогда, к счастью, тоже обошлось без жертв. А вот 20 мая 2020 года обломки второй ракеты упали в Африке и разрушили несколько домов местных жителей.

Важно заметить, что при падении ракеты Long March 5B на Землю далеко не все ее части сгорают в атмосфере.

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Напомним, что запуск ракеты CZ-5B произошел 24 июля. С ее помощью был доставлен на орбиту модуль космической станции "Вэньтянь" весом 20 т и длиной 18 м, который был успешно состыкован с основным модулем "Тяньхэ", уже находящимся на орбите. Строительство Китайской орбитальной станции продолжается.



Схема Китайской орбитальной станции / Фото 24 канала