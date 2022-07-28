Apple, Pepsi и Xiaomi: китайцы выпустили смартфон, для которого наворовали понемногу отовсюду

Китайская компания выпустила смартфон, в котором можно увидеть дизайн от Apple, название от Pepsi, а рекламу от Xiaomi. Копирование настолько очевидно, что известным брендам следовало бы задуматься о своем праве собственности.

Когда об этом гаджете стало известно впервые, он назывался LeBest X14 Pro Max, вторая часть наименования которого намекает на еще не анонсированный iPhone 14. Теперь же его переименовали в Pepsi X14 Pro Max – очевидно, чтобы повысить узнаваемость и привлечь невнимательную аудиторию, которая "купится" на сходство с брендом газировки, а может и подумает, что тот выпустил фирменный смартфон.

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Смартфон-плагиат

То же касается и дизайна:

Здесь мы видим узнаваемый стиль корпуса iPhone с острыми углами и тройную камеру, как у Pro-версий смартфонов Apple.

с острыми углами и тройную камеру, как у Pro-версий смартфонов Apple. Блок камер дополняет второй экран , расположенный в правой части – как у Xiaomi Mi 11 Ultra. В оригинальном смартфоне он позволяет выводить разнообразные уведомления или использовать дисплей во время селфи на основную камеру.

, расположенный в правой части – как у Xiaomi Mi 11 Ultra. В оригинальном смартфоне он позволяет выводить разнообразные уведомления или использовать дисплей во время селфи на основную камеру. С этим же смартфоном совпадает и расположение кнопок громкости и слота для SIM-карты.



Так выглядит задняя панель смартфона с еще старым названием / Фото Equalleaks

Однако и это еще не всё. На странице с информацией о Pepsi X14 Pro Max нас встречают очень знакомые постеры. Мы видели их уже у другого бренда. Ими Xiaomi рекламировала свои Civi 1S. Новосозданная компания просто заменила смартфон в руках модели своим.



Сравнение рекламы Pepsi X14 Pro Max и Xiaomi Civi 1S / Коллаж 24 канала

Xiaomi – пока единственная компания, которая отреагировала на эту ситуацию. После того как поклонники компании обратились к производителю за официальным комментарием, менеджер линейки Xiaomi Civi Синь Синь опубликовал сообщение в Weibo, сказав, что он ошеломлен таким поворотом событий.

Pepsi X14 Pro Max построен на бюджетной платформе Unisoc T610, оснащен экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2340х1080 точек, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и основной на 16 мегапикселей. Он поддерживает зарядку мощностью 40 ватт и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Интересно, что устройство рассчитано на использование Huawei Mobile Services – альтернативы сервисам Google. Толщина смартфона – 9 миллиметров, а цена – 150 долларов.