Когда об этом гаджете стало известно впервые, он назывался LeBest X14 Pro Max, вторая часть наименования которого намекает на еще не анонсированный iPhone 14. Теперь же его переименовали в Pepsi X14 Pro Max – очевидно, чтобы повысить узнаваемость и привлечь невнимательную аудиторию, которая "купится" на сходство с брендом газировки, а может и подумает, что тот выпустил фирменный смартфон.

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Смартфон-плагиат

То же касается и дизайна:

Здесь мы видим узнаваемый стиль корпуса iPhone с острыми углами и тройную камеру, как у Pro-версий смартфонов Apple.

с острыми углами и тройную камеру, как у Pro-версий смартфонов Apple. Блок камер дополняет второй экран , расположенный в правой части – как у Xiaomi Mi 11 Ultra. В оригинальном смартфоне он позволяет выводить разнообразные уведомления или использовать дисплей во время селфи на основную камеру.

, расположенный в правой части – как у Xiaomi Mi 11 Ultra. В оригинальном смартфоне он позволяет выводить разнообразные уведомления или использовать дисплей во время селфи на основную камеру. С этим же смартфоном совпадает и расположение кнопок громкости и слота для SIM-карты.



Так выглядит задняя панель смартфона с еще старым названием / Фото Equalleaks

Однако и это еще не всё. На странице с информацией о Pepsi X14 Pro Max нас встречают очень знакомые постеры. Мы видели их уже у другого бренда. Ими Xiaomi рекламировала свои Civi 1S. Новосозданная компания просто заменила смартфон в руках модели своим.



Сравнение рекламы Pepsi X14 Pro Max и Xiaomi Civi 1S / Коллаж 24 канала

Xiaomi – пока единственная компания, которая отреагировала на эту ситуацию. После того как поклонники компании обратились к производителю за официальным комментарием, менеджер линейки Xiaomi Civi Синь Синь опубликовал сообщение в Weibo, сказав, что он ошеломлен таким поворотом событий.

Pepsi X14 Pro Max построен на бюджетной платформе Unisoc T610, оснащен экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2340х1080 точек, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и основной на 16 мегапикселей. Он поддерживает зарядку мощностью 40 ватт и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Интересно, что устройство рассчитано на использование Huawei Mobile Services – альтернативы сервисам Google. Толщина смартфона – 9 миллиметров, а цена – 150 долларов.