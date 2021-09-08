Опубликованные компанией изображения показывают устройство, предназначенное для детей. На такой непривычной игрушке даже можно ездить.

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Что известно о роботе

Как сообщает Xpeng, этот "интеллектуальный робот спроектирован на основе архитектуры четвероногого робота — с многомерным восприятием окружающей среды, плавными движениями и возможностями интеллектуального эмоционального взаимодействия". Он предназначен скорее для игр, чем для перевозки каких-то грузов. Хотя в нем есть небольшая емкость, в которую можно сложить вещи. Она устанавливается на спину робота.



Робоконь от компании Xpeng Motors / Фото Xpeng Motors

При создании такого необычного продукта дизайнеры вдохновлялись образом единорога. Ведь именно этих сказочных животных так любят дети. В конструкции предусмотрена умная система управления с камерами и лидарами, похожая на те, что используется в автомобилях. Интеллектуальная система обеспечивает самостоятельную зарядку. При снижении уровня заряда до минимального, устройство самостоятельно отправится на зарядную станцию.



Робоконь от компании Xpeng Motors / Фото Xpeng Motors

Сколько денег попросят за такую игрушку неизвестно. Также не сказали, когда она поступит в продажу. Компания продолжает дорабатывать конструкцию.

Ранее мы сообщали, что машины начали чаще заменять людей на производствах. Издание Daily Mail пишет о росте числа компаний, которые испытывают нехватку финансирования и не могут удовлетворить повышенные требования к заработной плате. Они обращаются за помощью к фирмам, которые предлагают роботов в аренду. Те обходятся компаниям значительно дешевле, чем найм живого работника.