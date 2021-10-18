Китайская компания показала технологию 11K 3D – минута видео "весит" 10 гигабайт

Сегодня не так много контента для разрешения в 4К, не говоря уже о 8К. Однако китайские компании традиционно играют на опережение и разрабатывают технологии, которым смогут найти применение еще нескоро.

За разработку отвечает компания China Telecom. Для демонстрации технологии 11K 3D продемонстрировали видеоролик, записанный в одной из китайских деревень.

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Что известно

Презентация состоялась в рамках Всемирной конференции по цифровой экономике 2021 года и 11-й выставки "Умный город" и "Умная экономика", которые проходили в Нинбо с 15 по 17 октября.

Посетители выставки могли прогуляться по виртуальной деревне, рассматривая ее во всех деталях.

Источник пишет, что разрешение настолько высокое, что на листьях деревьев видны капли росы .

. Для записи одной минуты 3D-видео в таком разрешении требуется 10 гигабайт свободного пространства.

Все виртуальное путешествие по деревне, которое демонстрировали на выставке, заняло 500 гигабайт.

Вряд ли стоит ожидать скорое появление технологии в потребительской технике или вообще ее внедрение в массовое производство. Контент для таких систем будет занимать колоссальное количество места. Фильмы обычно имеют продолжительность в 90-120 минут. Это означает, что только для одного нужно от 900 гигабайт до более терабайта памяти. Учитывая, что некоторые нынешние блокбастеры взяли за традицию снимать с хронометражем в 3 часа, то для их хранения нужно очень много места.