XPeng провела ежегодное мероприятие "День технологий" в Китае, представив несколько своих "разработок будущего". Среди них – система автономного вождения, работы-животные, самообучающиеся платформы ИИ. Но главным событием стала презентация летающего электрокара eVTOL шестого поколения.

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В прошлом году XPeng завершила Tech Day объявлением о предстоящем дебюте своего шестого поколения eVTOL – первого, действительно достойного термина "летающий автомобиль". Предыдущие варианты не имели колес, однако новая версия это исправляет – последний eVTOL получил обновленный футуристический дизайн.

Согласно источнику, автомобиль от XPend передвигается в воздухе не с помощью особых турбин или реактивных двигателей, как нам обычно представляют в кино, а по принципу дрона. Он способен взлетать с места (не разгоняясь перед этим, как обычный самолет) с помощью четырех углеродистых пропеллеров – они выдвигаются из специального отсека на крыше авто. Сверху такой электрокар очень напоминает квадрокоптер.



Шестое поколение летающего автомобиля eVTOL / Фото XPen



Шестое поколение летающего автомобиля eVTOL / Фото XPen



Шестое поколение летающего автомобиля eVTOL / Фото XPen

Как упоминалось ранее, eVTOL оснащен колесами и может работать в режиме вождения в дополнение к режиму полета. XPeng AeroHT объяснил, что режим вождения сравним с любым обычным автомобилем с точки зрения функциональности и измерений.

В режиме полета eVTOL управляется с помощью руля и рычага коробки передач, который контролирует движение вперед и назад, делает повороты, поднимается, зависает и опускается.

Новый прототип уже завершил свой первый полет в дополнение к нескольким испытаниям на отказ одного двигателя.

Видео с настоящими испытаниями пока нет, однако компания показала видеорендер своего будущего продукта.

Смотрите как выглядит летающий автомобиль от XPend: видео

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