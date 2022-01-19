Китайская частная космическая компания Landspace пока не славится частыми запусками полезного груза на орбиту. Однако специалисты компании уверенно идут к этой цели. Их ракета-носитель Zhuque-1 пока летала только один раз, и то не очень удачно, ведь третья степень отработала плохо и не вывела спутник на орбиту. Но Landspace работает уже над Zhuque-2 и готовится к первому запуску нового носителя.

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Ракета-носитель компании Landspace Zhuque-2 / Фото Landspace

Что известно о Zhuque-2

Учитывая фотографии, сделанные спутниками Planet, работы над сооружением стартовой площадки для Zhuque-2 продолжаются. Также, как отмечают в Space News, появлялись соответствующие сообщения и в социальных сетях. Поэтому есть повод полагать, что никаких задержек не должно быть, и в 2022 году вполне может произойти первый испытательный запуск новой ракеты Landspace.

Zhuque-2 будет иметь две ступени и использовать жидкий метан в качестве топлива. Жидкий кислород будет выполнять роль окислителя.

Общая высота ракеты – 49,5 метра.

Диаметр обеих ступеней – 3,35 метра.

Взлетная масса – 216 тонн.

На низкую околоземную орбиту высотой 200 км Zhuque-2 сумеет вывести нужный груз массой 6 тонн.

На солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 километров носитель сможет вывести 4 тонны полезного груза.

На солнечно-синхронную орбиту высотой около 1 100 км ракета доставит 2,2 тонны груза.

Есть информация, что носитель Zhuque-2 планируют сделать многократным, но первые запуски будут происходить в одноразовом варианте. Возможность многократности носителей в первую очередь обеспечивают двигатели Tianque-12, которые будут иметь переменную тягу.