Всего сообщают о 469 задержанных. Они работали на разные компании, однако в какой-то момент решили объединиться в одну сеть.

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Что известно

Причудливые мошенники заманивали новичков в определенные игры и просили их покупать цифровые товары. У них были договоры со своими компаниями о привлечении новых людей. Однако работодателей не интересовало, как именно их рабочие будут исполнять обязанности. Главное – чтобы игроки тратили как можно больше денег. А с каждой покупки податель получал проценты.

Поэтому для облегчения своей работы мошенники скооперировались и придумали схему:

они регистрировались в соцсетях под видом привлекательных женщин,

знакомились с мужчинами и приглашали поиграть,

затем разными способами заставляли совершать покупки игрового контента.

Среди таких, например, упоминаются виртуальные свадьбы и цифровые свадебные подарки.

В задержаниях приняли участие более трехсот полицейских в пятнадцати китайских городах. Вскоре подозреваемым предъявят обвинение, они предстанут перед судом и могут быть приговорены к тюремному заключению.

Как отмечает источник, среди подозреваемых есть и женщины. Они общались с потенциальными клиентами в видеочатах, чтобы развеять сомнения в честности. В ход шли разнообразные уловки и ухаживания, чтобы побудить собеседника к покупке. В частности, они могли давать жертвам надежду на встречи и дальнейшее развитие отношений.

Напомним, недавно СМИ сообщили об исчезновении и арестах в Китае финансовых блогеров, которые делали финансовые прогнозы, не совпадающие с мнением власти. В сети не досчитались нескольких блогеров-миллионников. Эксперты уверены: борьба с альтернативным мнением затруднит получение надежных данных о китайском рынке.