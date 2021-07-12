Китайцы показали прототип домашнего человекоподобного робота: на что он способен

Китайская компания UBTECH Robotics представила человекоподобного робота Walker X. Он умеет преодолевать препятствия, брать в "руки" предметы и общаться с людьми голосом, а также световыми индикаторами.

Человекоподобные роботы позиционируются их разработчиками как устройства, которые в будущем будут сосуществовать с людьми, помогая им в быту, и заменять специалистов-людей в опасных условиях.

В основном их можно разделить на два класса:

полноразмерные роботы размером с человека, такие как Atlas и Digit;

и меньшие по росту роботы, например, NAO от Softbank и Alpha от UBTECH Robotics.

Помимо совсем небольшого коммерческого Alpha инженеры компании уже несколько лет разрабатывают робота промежуточного размера Walker и теперь представили его новую версию Walker X.

На что способен домашний робот-помощник Walker X

Компания не раскрывает точный размер прототипа, но известно, что рост предыдущей версии составлял 140 сантиметров, а у нового робота, судя по видео, он такой же, как у ребенка возрастом в несколько лет.

Конструктивно Walker X повторяет строение человеческого тела с руками, ногами и головой, приводимыми в движение 41 сервомотором. Кисти рук также повторяют человеческие и состоят из пяти пальцев. Робот может сжимать их, захватывать предметы и даже выполнять довольно сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.

Максимальная масса предметов, которые робот может держать в руках, составляет

Робот может общаться с людьми двумя способами.

Во-первых, у него есть система распознавания и синтеза речи для общения голосом.

Во-вторых, в голове на уровне глаз установлен большой экран, который имитирует мимику глаз – всего у робота предусмотрено 28 видов эмоций.

Также на корпусе установлены световые индикаторы, активируемые во время тех или иных взаимодействий.

Walker X умеет автономно передвигаться в знакомых и новых местах, используя стандартный для этой задачи алгоритм одновременной локализации и построения карты (SLAM). Для навигации робот использует камеры глубины, расположенные в голове, груди и животе. С их помощью робот может обнаруживать препятствия и обходить их, а также отходить от людей и других движущихся объектов, когда они подходят очень близко. Максимальная скорость ходьбы составляет три километра в час.

Возможности Walker X показали на видео: смотрите ролик

Разработчики продемонстрировали в ролике несколько возможностей робота. Например, он способен подниматься по лестнице и наклонной поверхности, причем он умеет подстраиваться, если угол наклона меняется в реальном времени. Также компания показала, как робот балансирует и удерживает себя на ногах, когда его толкают.