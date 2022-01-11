Китайцы смогли доставить лунный реголит на землю 12 декабря 2020 года. С этого времени ученые ведут исследования полученных образцов внеземного грунта. Кроме того, ученые активно используют данные, которые зонд "Чанъэ-5" собрал на поверхности нашего единственного природного спутника. Что ж, эта информация подтверждает данные о наличии воды на Луне.

Интересно С заботой об окружающей среде: как Samsung помогает утилизировать старые смартфоны

Работа зонда "Чанъэ-5" на Луне / Фото Gras Moon

Вода на Луне

О наличии молекул воды на Луне сообщали давно. Более того, оказалось, что вода "кочует" поверхностью спутника. Теперь эти данные подтверждают и китайские ученые благодаря информации, которую собрал посадочный аппарат Поднебесной "Чанъэ-5".

Ученые наблюдали за спектральными данными, которые "Чанъэ-5" получил, фиксируя отражение света от поверхности Луны на месте посадки устройством Lunar mineralogical spectrometer (LMS). Аппарат смог "рассмотреть" сигналы воды в диапазоне на длине около 3 микрон. Команда ученых считает, что ценные молекулы H2O появляются в реголите благодаря солнечному ветру – это мнение не ново и высказывалось раньше, как и другие теории.

Это интересно! По всей вероятности, солнечный ветер также является причиной наличия большого количества воды и на Земле.



Исследуемая поверхность Луны / Фото Science Advances

Спектральный анализ дает представление и о количественных данных:

В реголите содержится около 120 промилле воды (120 миллионных частиц).

В пористых породах – около 180 промилле воды.

Ученые предполагают, что ячеистая порода была выброшена к месту посадки раньше (например, в результате падения метеороита) и является "представителем" старой базальтовой толщи. А в реголите, вероятно, из-за работы двигателей "Чанъэ-5", произошла частичная дегазация, что и приводит к более низкому содержанию воды по сравнению с породой.