Автор материалов была известна в сети под ником Zhemao. Все 10 лет никто не замечал, что она пишет полную чушь. Хотя, учитывая, что "официальная" история России и без того сплошной фейк местных пропагандистов, оно и не удивительно.

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В мире фантазий

"Карьеру" в области вымышленной истории она начала в 2010 году с нескольких публикаций о династии Цин. Жемао придумывала свои сюжеты вокруг реальной исторической фигуры – коррумпированного чиновника Хешена. Однако уже в 2012 году обратила внимание на историю России, редактируя существующие статьи о российском царе Александре I в китайской Википедии. Оттуда она постепенно распространила сфабрикованные истории на другие материалы, смешивая реальное и придуманное.

Одна из самых примечательных ее выдумок строится вокруг несуществующей серебряной шахты Кашин, из-за которой якобы началась борьба между Московским и Тверским княжествами. Последнее, в свое время открыв ее, создало вокруг преуспевающий город, поставлявший серебро в Европу. Жемао также утверждала, что добычей занималось около 30 000 рабов. Такой неслыханный успех сделал шахту важным ресурсом для тверских князей, но также соблазнял могущественных князей московских, пытавшихся захватить ее во время серии войн, продолжавшихся с 1305 по 1485 год. История завершается в 18 веке, когда ресурсы были исчерпаны, а сама шахта закрыта.

Как отмечает источник, одну из величайших мистификаций в истории Википедии раскрыл писатель-фантаст Ифан (Yifan), посетивший китайскую Википедию в поисках вдохновения.

Там он и наткнулся на историю о шахте Кашин, заинтересовался и начал изучать вопрос поглубже, погружаясь во многочисленные битвы и персоналии, которыми Жемао наполнила статью. Однако чем больше Ифан изучал вопрос, тем более странным он ему казался.

Выяснилось, что русскоязычные версии материалов были короче китайских эквивалентов или вообще отсутствовали, а гиперссылка из отрывка о средневековых методах добычи серебра вела на статью о добыче серебра в XXI веке.

Впоследствии он обнаружил, что такой шахты вообще никогда не существовало, хотя город, в котором она якобы была расположена, действительно существует в России. Кроме того, в китайском варианте появляются лица, которых нет в русскоязычном варианте, перемешиваясь с жившими в то время реальными людьми.

За дело берется Википедия

Расследование, проведенное Википедией, показало, что Zhemao была лишь одним из четырех "марионеточных аккаунтов", созданных китаянкой для фальсификации истории. Автор использовала каждую из этих "личностей" для придания достоверности трём другим, ссылаясь на свои же статьи. Теперь все заблокированы. Оказалось, что за более чем 10 лет автор написала несколько миллионов слов фальшивой российской истории, создав 206 статей, и попортила сотни других.

Согласно биографии Жемао, которую автор тоже придумала, она является дочерью дипломата, работавшего в России, имеет научную степень по российской истории и стала гражданкой России после того, как вышла замуж за россиянина.

Согласно официальному заявлению, на 17 июня большинство материалов, созданных Жемао в китайской Википедии, уже удалены. Несколько записей отредактировали сторонние авторы – они остаются на сайте. Правки в других имеющихся статьях были отозваны.

Жемао извиняется за свой поступок

Автор, настоящее имя которого источник так и не назвал, опубликовала письмо с извинениями на своей странице в английской Википедии. Она пишет, что на самом деле является домохозяйкой, работает полный рабочий день, получила только высшее образование, а ее мотивацией было изучение истории.

Большинство записей женщина делала для того, чтобы восполнить пробелы, оставленные первой парой записей.

Как говорится, чтобы соврать, нужно соврать еще больше. Мне не хотелось удалять сотни тысяч слов, которые я написала, но в результате я потеряла миллионы слов, и круг академических друзей распался. Неприятности, которые я причинила, трудно исправить, поэтому, возможно, постоянный запрет – это единственный вариант. Моих нынешних знаний недостаточно, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому в будущем я буду учиться ремеслу, честно работать и больше не буду заниматься подобными туманными вещами,

– написала Жемао.

В сети автора вымышленной истории России назвали китайским Борхесом. В то время как некоторые редакторы Википедии предупредили, что инцидент "подорвал доверие к нынешней китайской Википедии", многие пользователи похвалили талант и настойчивость Жемао, призывая ее опубликовать в будущем роман.

Это действительно потрясающе – изобрести самодостаточную историческую логику с такими деталями, как различная одежда, деньги и посуда,

– написал один пользователь на платформе микроблогов Weibo.

Ни Жемао, ни управляющий Википедией Фонд Викимедиа не ответили на запросы о комментариях для Sixth Tone.