Все готово к работе: Китай пристыковал последний модуль к своей космической станции "Тяньгун"

Китай не участвует в проекте МКС. Страна решила построить собственную орбитальную станцию для проведения различных исследований в космосе. Как сообщили источники, "Тяньгун" готова к полноценному запуску.

Стыковка модуля "Меньтянь" с базовым модулем "Тяньхэ" была осуществлена 1 ноября. Это третья и последняя часть станции, которую Китай планировал присоединить.

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Что известно

Модуль "Ментянь" вывела на орбиту акета-носитель "Чанчжэн-5В".

Старт ракеты тяжелого класса "Чанчжэн-5В" по космодрому Вэньчан состоялся в 3:37 по местному времени 31 октября.

по местному времени 31 октября. Через 25 минут модуль отсоединился и вышел на низкую околоземную орбиту.

Включив собственные маневровые двигатели, он пошел на сближение с космической станцией "Тяньгун", которая находится примерно в 380-387 километрах от поверхности Земли.

Стыковка состоялась в 16:27, как объявило Космическое агентство CMSA.

Этот блок предназначен для проведения научных экспериментов внутри и снаружи станции. Здесь тайконавты (так называют астронавтов в Китае) будут проводить медико-биологические исследования, а также эксперименты в области физики жидкостей, материаловедения и авиационно-космической медицины.

Модуль длиной почти 18 метров и весом 23 тонны состоит из четырех отсеков: рабочего пространства со стойками для экспериментов, отсека для хранения полезной нагрузки, разгерметизированного шлюзового отсека, с помощью которого астронавты смогут размещать эксперименты на подвесных платформах снаружи станции, не выходя в открытый космос, и служебного отсека, где находятся солнечные батареи и установлено оборудование для связи с Землей. Также с помощью нового шлюзового отсека Китай сможет выводить в космос спутники малого размера.

Миссия прошла успешно, вся процедура, от запуска до стыковки, длилась менее 13 часов. Вскоре "Ментянь" будет перемещен к стыковочному кольцу, чтобы станция приобрела запланированную Т-образную форму. Модуль "Вэньтянь" занял свое место в сентябре.

Общий вес станции "Тяньгун", находящейся на высоте 400 километров, составит около 90 тонн. Срок эксплуатации – около 10 лет.