Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что во вторник с помощью ракеты "Чанчжэн-6" на низкую околоземную орбиту был выведен несколько спутников и прототип робота NEO-01. Он создан стартапом Origin Space с Шэньчжэня.

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Что известно об аппарате

Его вес составляет 30 килограммов. Он будет использовать сетку, а затем сжигать мусор с помощью своего электрореактивных двигателя.

Основатель Origin Space Су Мэн сказал, что вскоре будут проведены эксперименты для проверки возможностей добычи ресурсов на астероидах и удалении космического мусора. Господин Мэн добавил, что NEO-01 послужит прототипом будущих роботов, задачей которых станет получение ценных минералов из астероидов для их дальнейшего использования в развитии космической промышленности.

NEO-01 – первый космический мусорщик. Около месяца назад Японская Astroscale вывела на орбиту свой аппарат ELSA-d, который использует магниты для сбора космического мусора. А тот же Китай еще раньше запустил подобный аппарат Шицзянь-17, вооруженный роботизированной рукой для сбора мусора в космосе. Последний стал причиной того, что космические силы США в докладе Конгрессу назвали Китай главной угрозой для страны в космосе.

Однако, проблема космического мусора постоянно обостряется. Количество объектов на орбите, размер которых превышает один сантиметр, составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч.