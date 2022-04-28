Как сообщают китайские СМИ, запуск состоялся в прошлое воскресенье, 24 апреля. Ракета была запущена с большого воздушного шара из Линха на северо-западе провинции Юньчжоу.

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Плюсы и минусы

Ракета и воздушный шар совместно разработаны компанией Xingjian Tianhang Space Technology и Академией наук Китая. Такой подход широко используется для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 до 100 километров. Туда не долетают самолеты и не могут спускаться спутники. Ракеты могут быть использованы для изучения атмосферы Земли и других задач.

Расчеты показали, что запуск ракеты из воздушного шара может быть намного дешевле, чем привычный старт с поверхности планеты. Это экономит топливо и снижает общие расходы.

Это экономит топливо и снижает общие расходы. Запустив ракету из воздушного шара, можно добиться огромной экономии, при этом стоимость производства и обслуживания будет очень низкой.

На орбиту такой носитель не выйдет, но для исследований на нижней границе космоса это вполне рабочее решение.

Очевидным недостатком запуска ракет таким способом является то, что аэростат имеет очень малую управляемость и высокую зависимость от погодных условий. Но прогнозы погоды теперь делают достаточно точными, поэтому рассчитать время старта несложно.

Генеральный директор Xingjian Tianhang Чжан Ичи называет это первым значительным технологическим прорывом при запуске ракет такого типа.