Китайский ядерный реактор третьего поколения Hualong One имеет минимальную зависимость от импорта. В Китае было произведено почти 90 процентов оборудования, которое использовали в реакторе, включая все элементы его ядра. Новые реакторы станут решающим фактором в декарбонизации энергетики страны.

Источник: South China Morning Post

"Китай стал страной, которая действительно освоила независимые технологии ядерной энергетики третьего поколения после США, Франции и России", – говорится в заявлении секретаря Коммунистической партии CNNC Юй Цзяньфэна.

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Эхо Фукусимы

Авария на японской АЭС Фукусима приостановила строительство новых реакторов по всему миру. Ядерный реактор Hualong One в Фуцине спасло то, что его начали строить в 2015 году. С 2016 по 2018 годы в Китае не одобрили никакого плана по строительству новых реакторов. Реактор Hualong One был подключен к национальной энергораспределительной сети в ноябре прошлого года, а нагрузку на сеть начал выдавать в прошлую субботу, 30 января.



Каждый из атомных энергоблоков способен обеспечить энергией до 1 миллиона жителей / Фото Xinhua

Каждый из двух энергоблоков (второй пока строится), в которых вода циркулирует под давлением, может обеспечить электричеством округ с населением до одного миллиона человек. Один блок способен производить до 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Срок службы планируется в течение 60 лет.

Мы должны не только экспортировать нашу собственную ядерную энергию, но и строить ее в соответствии с нашими собственными стандартами, чтобы нас не могли контролировать другие,

– сказал главный конструктор Син Цзи.

Как добавляет South China Morning Post, Китай является третьим по величине производителем ядерной энергии в мире. В прошлом году у него было 49 действующих реакторов. На стадии строительства находятся еще 19 реакторов. В ближайшие годы Китай еще больше расширит свою ядерно-энергетическую программу, чтобы уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива.