Китай запускает спутник-шпион нового поколения

Спутников на орбите становится все больше. Но не все из них призваны обеспечивать наблюдение за погодными условиями или вести телетрансляцию. Многие страны запускают спутники, чтобы шпионить за гипотетическими или настоящими противниками.

Спутники серии Gaofen формируют сеть гражданской системы наблюдения Китая. Они имеют мощные камеры, снимающие в высоком разрешении и могут работать в оптическом и многоспектральном диапазонах. Китай опубликовал информацию о спутниках до 8 номера. Поэтому неизвестно, что имеют на борту Gaofen под номерами 9, 10 и 11. Специалисты предполагают, что это – шпионы, которые работают на пользу Министерства обороны Поднебесной.

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Запуск ракеты-носителя Long March-4B / Фото Xinhua

Спутник-шпион Gaofen-11-03

Спутник Gaofen-11-03 был выведен на орбиту 19 ноября 2021 года. Высота перигея составила 247 километров, высота апогея – 694 километра, наклон орбиты – 97,5 градусов. Китай не раскрывает все данные о возможностях спутника и его "утвари" – это и вызвало подозрение у специалистов относительно настоящего целевого назначения спутника.

Наблюдая за онлайн-трансляцией запуска, можно заметить, что аппарат имеет большую апертуру. Это согласуется с данными Китайского сообщества геодезии, фотометрии и картографии, которые свидетельствуют, что Gaofen-11 будет иметь возможность делать снимки поверхности Земли с разрешением 10 сантиметров на пиксель. Такие возможности сравнимы с американскими спутниками-шпионами серии KeyHole. Их возможности продемонстрировал Дональд Трамп, опубликовав фотографию неудачной попытки Ирака запустить спутник.