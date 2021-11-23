Спутники серии Gaofen формируют сеть гражданской системы наблюдения Китая. Они имеют мощные камеры, снимающие в высоком разрешении и могут работать в оптическом и многоспектральном диапазонах. Китай опубликовал информацию о спутниках до 8 номера. Поэтому неизвестно, что имеют на борту Gaofen под номерами 9, 10 и 11. Специалисты предполагают, что это – шпионы, которые работают на пользу Министерства обороны Поднебесной.

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Запуск ракеты-носителя Long March-4B / Фото Xinhua

Спутник-шпион Gaofen-11-03

Спутник Gaofen-11-03 был выведен на орбиту 19 ноября 2021 года. Высота перигея составила 247 километров, высота апогея – 694 километра, наклон орбиты – 97,5 градусов. Китай не раскрывает все данные о возможностях спутника и его "утвари" – это и вызвало подозрение у специалистов относительно настоящего целевого назначения спутника.

Наблюдая за онлайн-трансляцией запуска, можно заметить, что аппарат имеет большую апертуру. Это согласуется с данными Китайского сообщества геодезии, фотометрии и картографии, которые свидетельствуют, что Gaofen-11 будет иметь возможность делать снимки поверхности Земли с разрешением 10 сантиметров на пиксель. Такие возможности сравнимы с американскими спутниками-шпионами серии KeyHole. Их возможности продемонстрировал Дональд Трамп, опубликовав фотографию неудачной попытки Ирака запустить спутник.