Запуск осуществили из Тайюаньского космодрома на севере КНР. В космос вывели спутник компании Origin Space. Аппарат Yangwang-1 является первым китайским оптическим телескопом, предназначенным для работы в космосе. У него широкое поле обзора, он способен "видеть" как обычный, так и ультрафиолетовый свет, и предназначен для идентификации близких к Земле астероидов.

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Чем будет заниматься аппарат на орбите

Origin Space планирует использовать Yangwang-1 для создания своеобразной "карты сокровищ" в околоземном пространстве для учета достижимых в обозримом будущем ресурсов. Еще в апреле компания запустила спутник NEO-1, разработанный с возможностью разбрасывать и собирать небольшие фрагменты – настоящий симулятор сбора обломков от астероидов. Та же компания планирует лунную миссию NEO-2.

Спутник Beijing-3

Оператором спутника Beijing-3 является частная компания Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd. Ожидается, что его будут использовать для разведки природных ресурсов, мониторинга экологической ситуации, предупреждения о природных катастрофах и других целей.

Аппараты Hisea-2 и TKSY01-TJ

Hisea-2 предназначен для дистанционного мониторинга экологии морского пространства, а TKSY01 TJ, по некоторым данным, связан с китайскими военными проектами. Однако местные СМИ заявляют, что спутник будет использоваться для обучения и тренировки университетских команд орбитального обслуживания техники.

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Запуски Китая

Ракету Long March 2D для миссии предоставила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC). Это уже семнадцатая орбитальная миссия КНР в текущем году. На 16 июня запланирована отправка трех тайконавтов на недавно выведенную на орбиту космическую станцию ​​Tianhe.