Вдвое дешевле: китайская компания представила клон Tesla Model 3

Китайская компания Changan выпустила электромобиль, внешне очень напоминающий Tesla. Можно утверждать, что китайцы точно вдохновлялись популярным электрокаром. Аналитики утверждают, что демократическая цена новинки может сказаться на продажах автомобилей Илона Маска в Китае.

Совпадают даже размеры электромобилей: седан Shenlan SL03 всего на 10 сантиметров длиннее Model 3, а по ширине, высоте и колесной базе практически такой же. Интерьер тоже выполнен в минималистическом стиле с большим горизонтальным экраном, как у Tesla Model 3.

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Сходство можно заметить сразу / Фото Electrek

Что касается характеристик, базовая версия новинки проезжает на одном заряде 515 километров. Желающие могут заказать увеличенный аккумулятор, которого хватит на 705 км. Батарею для автомобиля сделали на заводе CATL, электронику поставила Huawei.



Интерьер Shenlan SL03 тоже отдаленно напоминает Tesla / Фото Electrek

Эти параметры можно сравнить с теми, которые предлагала Tesla до того, как прекратила принимать заказы на Model 3 в Китае – вероятно, из-за слишком длинных очередей.

Убийственная цена

Но главное преимущество Shenlan SL03 – цена. Она начинается всего со 183 тысяч юаней, то есть или 26 000 долларов. Для сравнения, Model 3 в КНР стоит 279 тысяч юаней.

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Компания уже получила более 15 000 заказов всего через несколько часов после анонса автомобиля. Первые седаны Shenlan SL03 попадут к владельцам в конце года. Впоследствии Changan планирует нарастить объем производства до 15 тысяч единиц в месяц.