Китайский зонд "Тяньвень-1" совершил успешный выход на орбиту Красной планеты. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Зонд "Тяньвень-1" было запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Аппарат должен совершить посадку на поверхность Марса в мае или июне.

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Чем займется китайский зонд на Марсе

В последующие дни аппарат проведет несколько корректировок и выйдет на орбиту ожидания Марса и начнет искать место для приземления. Посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.



Макет марсохода "Тяньвень-1"

Миссия включает выход на орбиту Марса, коррекционные маневры и посадку на поверхность Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.