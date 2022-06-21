Китай усиливает контроль интернета в ответ на критику властей: принят жесткий закон

Китайская цензура известна во всем мире. Путинские ограничения по сравнению с железной рукой коммунистической партии КНР выглядят просто смешными – есть с кого брать пример. Однако властям Поднебесной все мало. Они ввели новые правила.

Как сообщают СМИ, новые меры ввели после онлайн-критики китайского правительства. Очередные правила были опубликованы на прошлой неделе в документе под названием "Положение об администрировании служб комментариев в Интернете". Это не первый раз, когда власти пытаются регулировать интернет. В прошлом году, например, был принят закон, разрешающий несовершеннолетним играть в видеоигры всего один час в выходные.

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Новые правила

Согласно новому закону:

Все веб-сайты должны проверять и одобрять вручную каждый комментарий перед их публикацией. Это нововведение потребует от отдельных лиц и компаний, управляющих сайтами в Китае, нанять "группу проверки и редактирования, пригодную для проверки".

В случае обнаруженных нарушений, перечень которых определен законодательством, модераторы должны доложить соответствующим органам.

Любой сайт, предоставляющий пользователям функцию комментариев, должен идентифицировать пользователей – собрать подлинные имена, фамилии и другие личные данные, к которым будет привязана страница.

Таким образом, будут бороться с анонимной критикой, которой так боится правящая партия. Сегодня многие сайты заблокированы в Китае, чтобы граждане страны не могли получить доступ к информации. В стране также блокируются сервисы VPN, позволяющие обходить цензуру. Под запретом Google и все остальные не китайские поисковики, кроме Bing и российского Яндекса. Недоступны Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr и даже Tinder. Нельзя там воспользоваться и Vimeo, Netflix, Amazon Prime, SoundCloud, Hulu, Spotify, Playstation и TikTok – вместо последнего работает цензурированный аналог под названием Douyin. Это далеко не полный список.

Закрыто для граждан страны и бесчисленное количество новостных агентств. В основном это известные западные издания, активно освещающие преступления режима против уйгуров, цензуру, нарушение прав человека в Китае и другое. Заблокирована даже китайская служба BBC.

Непонятно, как теперь будут функционировать китайские сайты. В стране множество пользователей интернета. Один только WeChat насчитывал 1,2 миллиарда активных регистраций в 2020 году. Сегодня их должно быть еще больше. Даже если предположить, что комментарии оставляет лишь определенный процент людей, это все равно миллионы публикаций ежедневно. Для проверки такого количества комментариев понадобится армия модераторов, которая будет утомительно работать и породит новую волну проблемы избыточной работы.