Как сообщают СМИ, новые меры ввели после онлайн-критики китайского правительства. Очередные правила были опубликованы на прошлой неделе в документе под названием "Положение об администрировании служб комментариев в Интернете". Это не первый раз, когда власти пытаются регулировать интернет. В прошлом году, например, был принят закон, разрешающий несовершеннолетним играть в видеоигры всего один час в выходные.
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Новые правила
Согласно новому закону:
- Все веб-сайты должны проверять и одобрять вручную каждый комментарий перед их публикацией. Это нововведение потребует от отдельных лиц и компаний, управляющих сайтами в Китае, нанять "группу проверки и редактирования, пригодную для проверки".
- В случае обнаруженных нарушений, перечень которых определен законодательством, модераторы должны доложить соответствующим органам.
- Любой сайт, предоставляющий пользователям функцию комментариев, должен идентифицировать пользователей – собрать подлинные имена, фамилии и другие личные данные, к которым будет привязана страница.
Таким образом, будут бороться с анонимной критикой, которой так боится правящая партия. Сегодня многие сайты заблокированы в Китае, чтобы граждане страны не могли получить доступ к информации. В стране также блокируются сервисы VPN, позволяющие обходить цензуру. Под запретом Google и все остальные не китайские поисковики, кроме Bing и российского Яндекса. Недоступны Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr и даже Tinder. Нельзя там воспользоваться и Vimeo, Netflix, Amazon Prime, SoundCloud, Hulu, Spotify, Playstation и TikTok – вместо последнего работает цензурированный аналог под названием Douyin. Это далеко не полный список.
Закрыто для граждан страны и бесчисленное количество новостных агентств. В основном это известные западные издания, активно освещающие преступления режима против уйгуров, цензуру, нарушение прав человека в Китае и другое. Заблокирована даже китайская служба BBC.