Сразу несколько изданий сообщили о начале тестирования нового рекламного идентификатора, которое проводится членами Китайской рекламной ассоциации (CAA). В нее входят крупные технологические компании страны. Таким образом они хотят обойти новые правила Apple о прозрачности сбора данных пользователя.

Впервые о тестировании нового идентификатора сообщило издание Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с событиями, которые происходят внутри компании ByteDance и Tencent. Последние являются членами CAA.

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Как это работает

Новая технология называется CAID. Она будет аналогом той системы определения особенностей поведения пользователей, которая действует сегодня, и так же будет формировать на их основе рекламные объявления. На последнюю распространяются новые правила Apple, а новая технология не подпадает под ограничения.

Ранее анализ и сбор данных происходил без ведома пользователей, а новая инициатива Apple призвана положить этому конец.

Согласно новым правилам, все разработчики, которые публикуют свои приложения в App Store, должны указывать, сбор каких данных осуществляет приложение.

Пользователи же получат возможность согласия на предоставление как всех данных, так и лишь отдельных категорий.

Подобный шаг, как считают некоторые компании и аналитики, особенно Facebook, может серьезно ударить по доходам рекламного рынка.

На фоне этого китайцы как раз и задумали технологию, чтобы обойти ограничения.

Как отмечает Financial Times, Apple вряд ли будет предпринимать какие-либо радикальные шаги для прекращения работы CAID. Причиной тому являются тесные связи CAA с китайскими властями. Начало борьбы с ней может привести к конфликту с партией и даже к удалению Apple с китайского рынка. Компания получает в Китае колоссальные прибыли, поэтому подобные риски для нее будут невыгодными. Вероятно, Apple сделает исключение, и никаких действий в отношении CAID не будет.

Пока непонятно, будет ли эта технология применяться только на территории Китая, или ее использование возможно и за пределами страны.