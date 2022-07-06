Китай планирует построить телескоп для постоянной слежки за Солнцем: для чего это нужно

Наша заря очень активна, поэтому вспышки на Солнце очень частое явление. При этом в космос выбрасывается корональная масса – потоки высокоэнергетических частиц. Сильные выбросы могут навредить не только космонавтам и спутникам, но и земным системам связи и энергоснабжения. В Китае решили повнимательнее следить за солнечной активностью с помощью нового телескопа.

Что известно о новом радиотелескопе

Солнечный радиотелескоп Даочен (DSRT) строится на площадке высоко на Тибетском нагорье в провинции Сычуань. Состоит инструмент из 313 антенн, каждая из которых имеет диаметр 6 метров. Антенны будут расположены по кругу со 100-метровой башней в центре.

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Все 313 антенн массива будут работать согласованно по специально написанному алгоритму. Строительство, как ожидается, будет завершено до конца 2022 года.

Телескоп DSRT будет работать в паре с другим телескопом наблюдения за солнечной активностью – Mingantu, строящийся во Внутренней Монголии. DSRT станет самой большой в мире круговой решеткой для получения радиоизображений Солнца и позволит более точно наблюдать корональные выбросы массы.

Mingantu – это сцинтилляционный телескоп, который будет создавать пространственную карту распределения солнечного ветра по искажению радиосигналов из далекого космоса. Это будут косвенные наблюдения, в то время как DSRT будет следить непосредственно за выбросами корональной массы.

Строительство телескопа DSRT / Фото China News Service

Судя по всему, Китай готовится к массовому присутствию в космосе, поскольку космическая погода определяет возможности космической связи и безопасные траектории для космических аппаратов, а также заостряет внимание на здоровье космонавтов. Это особенно важно за пределами магнитного поля Земли, например, на орбите Луны, где частицы Солнечного ветра могут нанести ущерб оборудованию кораблей и здоровью людей.

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Напомним, что в апреле на Солнце состоялась серия вспышек самая мощная из которых пришлась на 17 апреля. Тогда извержение произошло на восточной оконечности Солнца, порожденный им выброс корональной массы не был направлен на Землю. В то же время, он вызвал кратковременное отключение радиосигнала и был классифицирован как солнечный радиовсплеск II типа.